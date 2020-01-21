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Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание

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Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор рассказал, о возможной участи Британского антидопингового агентства (UKAD) в связи с отказом предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробы бегуна Мо Фары.
Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание
  • Reuters

«За отказ предоставить пробы ей грозит наказание. Если WADA будет действовать последовательно, оно распространится на всех британских спортсменов. Напомню, что в случае России речь шла о полном отстранении. Если аналогичные меры примут в отношении Великобритании, то разразится буря всемирных масштабов, а о ней как об одном из самых убеждённых сторонников принципа прозрачности можно будет сказать: «За что боролись, на то и напоролись», — заявил Кэшмор RT

Также профессор Астонского университета добавил, что вряд ли Велокобританию ждут настолько жёсткие санкции, как это было в ситуации с Россией.

«Дело в том, что политика в сфере спорта не полностью гармонична и последовательна и не всегда справедлива. Поэтому предыдущие результаты Великобритании вряд ли подвергнут ретроспективному анализу. Скорее всего WADA обратится с повторным запросом, предупредив, что в случае очередного отказа обратится в юридическую плоскость. Тогда Великобританию может ждать участь изгоя», — добавил профессор.

Ранее эксперт прокомментировал ситуацию с допинг-пробами Фары.

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