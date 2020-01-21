«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого

В товарищеском матче казанский «Рубин» одержал победу над гданьской «Лехией».

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции казанский клуб провёл тренировочный спарринг с польским коллективом и победил со счётом 1:0. Единственный мяч на счету Вячеслава Подберёзкина.

Это был первый поединок команды под руководством нового тренера Леонида Слуцкого. Следующий товарищеский матч «Рубин» проведёт 25 января со «Слованом». В турнирной таблице РПЛ казанский клуб занимает 13-е место после 19 туров.

Ранее Слуцкий рассказал, кто сыграл главную роль в его назначении наставником «Рубина».