Слуцкий рассказал, кто сыграл главную роль в его назначении наставником «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов сыграл главную роль в его назначении.

«Ключевой фигурой в моём назначении выступил Рустем Фидаевич Сайманов. Те многочисленные беседы, которые у нас были, убедили меня в том, что работа в «Рубине» может быть безумно интересна», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

19 декабря Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее Слуцкий жёстко ответил на шутки Александра Кокорина и Артёма Дзюбы в Instagram.