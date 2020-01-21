Баскетболист «Атланты» может завершить карьеру из-за травм, полученных в ДТП с участием пьяного водителя
- Reuters
Авария с участием баскетболиста произошла 15 января. Юридическая компания Morgan & Morgan, представляющая интересы Парсонса, заявила, что спортсмен получил серьёзные повреждения, которые могут помешать ему продолжить карьеру. Речь идёт о черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Виновник аварии задержан и уже сознался в том, что находился за рулём в нетрезвом состоянии.
В 2016 году Парсонс подписал четырёхлетний контракт с «Мемфис Гризлис» на сумму $94,8 млн, однако из-за ряда травм провёл за это время порядка 100 матчей.
Ранее сообщалось, что бывшего баскетболиста НБА избили на дороге.