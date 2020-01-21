Баскетболист «Атланты» может завершить карьеру из-за травм, полученных в ДТП с участием пьяного водителя

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Форвард «Атланта Хоукс» Чендлер Парсонс попал в аварию и получил травмы, которые могут быть несовместимы с дальнейшим продолжением карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Баскетболист «Атланты» может завершить карьеру из-за травм, полученных в ДТП с участием пьяного водителя
  • Reuters

Авария с участием баскетболиста произошла 15 января. Юридическая компания Morgan & Morgan, представляющая интересы Парсонса, заявила, что спортсмен получил серьёзные повреждения, которые могут помешать ему продолжить карьеру. Речь идёт о черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Виновник аварии задержан и уже сознался в том, что находился за рулём в нетрезвом состоянии.

В 2016 году Парсонс подписал четырёхлетний контракт с «Мемфис Гризлис» на сумму $94,8 млн, однако из-за ряда травм провёл за это время порядка 100 матчей.

Ранее сообщалось, что бывшего баскетболиста НБА избили на дороге.

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