Баскетболист «Атланты» может завершить карьеру из-за травм, полученных в ДТП с участием пьяного водителя

Форвард «Атланта Хоукс» Чендлер Парсонс попал в аварию и получил травмы, которые могут быть несовместимы с дальнейшим продолжением карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Авария с участием баскетболиста произошла 15 января. Юридическая компания Morgan & Morgan, представляющая интересы Парсонса, заявила, что спортсмен получил серьёзные повреждения, которые могут помешать ему продолжить карьеру. Речь идёт о черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Виновник аварии задержан и уже сознался в том, что находился за рулём в нетрезвом состоянии.

В 2016 году Парсонс подписал четырёхлетний контракт с «Мемфис Гризлис» на сумму $94,8 млн, однако из-за ряда травм провёл за это время порядка 100 матчей.

Ранее сообщалось, что бывшего баскетболиста НБА избили на дороге.