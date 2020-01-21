Орлов — об аренде Кокорина в «Сочи»: вызовы полезны для русского мужика

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что аренда в «Сочи» может стать полезной для форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Это ещё один вызов для Кокорина, чтобы не сдался и не сломался, а боролся за своё место в футболе! Конечно, парень потеряет время. Видимо, это следствие его заключения. Очень напоминает историю Эдуарда Стрельцова. Ему также после тюрьмы не разрешали играть. Ну что поделать. Пусть проявит свой характер, докажет. Дзюба же поехал в Тулу и сумел доказать, что достоин сборной России. Так что подобные вызовы, возможно, и полезны для нашего русского мужика», — цитирует Орлова «Спорт-Экпресс».

Александр Кокорин с октября 2018-го по сентябрь 2019 года провёл в местах лишения свободы из-за участия в серии потасовок в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что ФК «Зенит» создаст женскую команду.