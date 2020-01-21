Оглашён состав женской сборной России по боксу на олимпийскую квалификацию в Лондоне

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По результатам контрольных спаррингов, которые проходили в Кисловодске, были определены основной и резервный составы женской сборной России, которая будет бороться за Олимпийские лицензии на турнире в Лондоне.
Оглашён состав женской сборной России по боксу на олимпийскую квалификацию в Лондоне
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Первыми номерами сборной России стали Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Вторыми номерами стали Дарья Абрамова (до 57 кг), Наталья Шадрина (до 60 кг), Дарима Сандакова (до 69 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг). В весовой категории до 51 кг второй номер сборной пока не определён.

«При формировании сборной страны учитывались возможности каждой спортсменки. Мы наблюдали за выступлениями боксёров на важных соревнованиях в 2019 году: чемпионат Европы среди молодёжи 19—22 лет, Европейские игры, первенство России, а также чемпионаты Европы и мира. После этого все победители и призёры данных турниров были приглашены на сбор в Кисловодск, чтобы ещё раз подтвердить своё место в команде», — заявил главный тренер сборной России Иван Шидловский.

Олимпийский квалификационный турнир в Лондоне пройдёт с 13 по 23 марта.

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