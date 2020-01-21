Медведев считает, что ему нужно прибавить в подаче
- Reuters
«Подавал, как мне кажется, очень плохо. Много дал шансов «брейкануть» себя. В следующих раундах надо прибавить в подаче, иначе будет тяжело. В любом случае я рад, что победил. Завтра буду думать, что делать с подачей», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport.
В следующем раунде россиянин сыграет с победителем поединка между немцем Домиником Кёпфером и испанцем Педро Мартинесом-Портеро.
Ранее сообщалось, что Медведев победил Тиафо и вышел во второй круг Australian Open.