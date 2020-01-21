Медведев считает, что ему нужно прибавить в подаче

Россиянин Даниил Медведев проанализировал своё выступление в первом раунде Открытого чемпионата Австралии, в котором он победил американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 4:6, 6:4, 6:2)

«Подавал, как мне кажется, очень плохо. Много дал шансов «брейкануть» себя. В следующих раундах надо прибавить в подаче, иначе будет тяжело. В любом случае я рад, что победил. Завтра буду думать, что делать с подачей», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем поединка между немцем Домиником Кёпфером и испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Тиафо и вышел во второй круг Australian Open.