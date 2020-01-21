Федерация кёрлинга России примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS

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Федерация кёрлинга России (ФКР) примет участие в судебном споре в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Федерация кёрлинга России примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS
  • globallookpress.com

Об этом сообщил президент ФКР Дмитрий Свищёв, слова которого приводит ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА.

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