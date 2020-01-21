РПЛ оказалась ниже чемпионата Украины в рейтинге футбольных лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг футбольных лиг мира по итогам 2019 года.

В рейтинге, опубликованном пресс-службой IFFHS, Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 26-е место с показателем 538,5 балла.

Украинская премьер-лига (УПЛ) — 25-я (542). Белорусская Высшая лига — 45-я (397).

Впервые с 2009 года рейтинг лучших национальных чемпионатов возглавила Английская премьер-лига (АПЛ) с показателем 1287 балла. Второе место у бразильской Серии А (1165). Тройку замыкает испанская Примера (1141). Итальянская Серия А — четвёртая (939), французская Лига 1 — седьмая (818), немецкая Бундеслига — десятая (765,5).

Ранее сообщалось, что в РФС рассказали о планах по реформе Кубка России.