Вице-чемпион России-2007 в составе «Спартака» проходит просмотр в Казахстане
В сезоне 2019 года клуб из Кызылорды занял шестое место в своём чемпионате. 30-летний россиянин занимается с командой на учебно-тренировочном сборе в Турции. «Кайсар» может стать четвёртым зарубежным клубом в карьере форварда. Помимо большого количества российских коллективов Прудников выступал за чешскую «Спарту», армянский «Алашкерт» и белорусский «Витебск».
Ранее сообщалось, что экс-наставник «Спартака» Олег Кононов может возглавить «Ригу» в течение двух ближайших дней.