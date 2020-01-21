Вице-чемпион России-2007 в составе «Спартака» проходит просмотр в Казахстане

Бывший нападающий московского «Спартака» и молодёжной сборной России Александр Прудников проходит просмотр в казахстанском «Кайсаре».

В сезоне 2019 года клуб из Кызылорды занял шестое место в своём чемпионате. 30-летний россиянин занимается с командой на учебно-тренировочном сборе в Турции. «Кайсар» может стать четвёртым зарубежным клубом в карьере форварда. Помимо большого количества российских коллективов Прудников выступал за чешскую «Спарту», армянский «Алашкерт» и белорусский «Витебск».

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Спартака» Олег Кононов может возглавить «Ригу» в течение двух ближайших дней.