«Реал» подписал контракт с 18-летним бразильским футболистом

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе из бразильского «Фламенго» 18-летнего полузащитника Рейньера.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, контракт с игроком подписан до лета 2026 года.

Рейньер присоединится ко второй команде «Реала» сразу после завершения предолимпийского турнира, на котором он выступает за сборную Бразилии.

В минувшем сезоне Рейньер сыграл в чемпионате Бразилии 14 матчей, в которых забил шесть мячей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Реал» победил «Севилью» в 20-м туре Примеры.