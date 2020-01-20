«Реал» подписал контракт с 18-летним бразильским футболистом

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Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе из бразильского «Фламенго» 18-летнего полузащитника Рейньера.
«Реал» подписал контракт с 18-летним бразильским футболистом
  • ©realmadrid.com

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, контракт с игроком подписан до лета 2026 года.

Рейньер присоединится ко второй команде «Реала» сразу после завершения предолимпийского турнира, на котором он выступает за сборную Бразилии.

В минувшем сезоне Рейньер сыграл в чемпионате Бразилии 14 матчей, в которых забил шесть мячей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Реал» победил «Севилью» в 20-м туре Примеры.

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