СМИ: Футболист «Лейпцига» Вернер хочет перейти в «Ливерпуль»
- © Jan Huebner/Taeger via www.imago
- globallookpress.com
Об этом сообщает Bild.
При этом неизвестно, когда именно может состояться трансфер, так как форвард мог пополнить ряды действующих победителей Лиги чемпионов ещё летом, но тогда сделка не состоялась.
В текущем сезоне Вернер сыграл в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 20 мячей и отметился шестью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» более 1000 дней.