СМИ: Футболист «Лейпцига» Вернер хочет перейти в «Ливерпуль»

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер хочет перейти в английский футбольный клуб «Ливерпуль».

Об этом сообщает Bild.

При этом неизвестно, когда именно может состояться трансфер, так как форвард мог пополнить ряды действующих победителей Лиги чемпионов ещё летом, но тогда сделка не состоялась.

В текущем сезоне Вернер сыграл в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 20 мячей и отметился шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» более 1000 дней.