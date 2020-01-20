СМИ: Футболист «Лейпцига» Вернер хочет перейти в «Ливерпуль»

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Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер хочет перейти в английский футбольный клуб «Ливерпуль».
СМИ: Футболист «Лейпцига» Вернер хочет перейти в «Ливерпуль»
  • © Jan Huebner/Taeger via www.imago
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bild.

При этом неизвестно, когда именно может состояться трансфер, так как форвард мог пополнить ряды действующих победителей Лиги чемпионов ещё летом, но тогда сделка не состоялась.

В текущем сезоне Вернер сыграл в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 20 мячей и отметился шестью результативными передачами. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» более 1000 дней. 

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