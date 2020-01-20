Олимпийская чемпионка по биатлону Резцова высказалась о выступлениях дочери Кристины

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не вмешивается в подготовку своей дочери Кристины и высказалась о её выступлениях в нынешнем сезоне.

«Я никогда не лезу в подготовку Кристины, потому что у них есть тренеры. Могу только её настроить и психологически поговорить. По её интервью, у неё всегда всё хорошо и нормально, хотя ничего нормального в сборной России нет. Занимать 50-е места — это нормально?» — цитирует Анфису Резцову РИА Новости.

Она отметила, что пока у российской команды не хватает скорости и точности, а также предположила, что тренеры могли допустить ошибку в подготовке сборной.

Ранее сообщалось, что Евгения Павлова пропустит этап КМ по биатлону в Поклюке.