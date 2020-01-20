Олимпийская чемпионка по биатлону Резцова высказалась о выступлениях дочери Кристины

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не вмешивается в подготовку своей дочери Кристины и высказалась о её выступлениях в нынешнем сезоне.
Олимпийская чемпионка по биатлону Резцова высказалась о выступлениях дочери Кристины
  • РИА Новости

«Я никогда не лезу в подготовку Кристины, потому что у них есть тренеры. Могу только её настроить и психологически поговорить. По её интервью, у неё всегда всё хорошо и нормально, хотя ничего нормального в сборной России нет. Занимать 50-е места — это нормально?» — цитирует Анфису Резцову РИА Новости.

Она отметила, что пока у российской команды не хватает скорости и точности, а также предположила, что  тренеры могли допустить ошибку в подготовке сборной.

Ранее сообщалось, что Евгения Павлова пропустит этап КМ по биатлону в Поклюке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить