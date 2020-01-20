Айртон: мыслями, сердцем и душой я в «Спартаке»

Футболист московского «Спартака» Айртон прокомментировал возможный уход из клуба.

«Официальных предложений мне не поступало. Как и все, я читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошёл лишь год. Сейчас я всеми мыслями, сердцем и душой нахожусь в этой команде. Спокойно работаю на сборе в ОАЭ и ни на что постороннее не отвлекаюсь», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Айртон перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 23 матчах и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласен продать Айртона за €8 млн.