Айртон: мыслями, сердцем и душой я в «Спартаке»

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Футболист московского «Спартака» Айртон прокомментировал возможный уход из клуба.
Айртон: мыслями, сердцем и душой я в «Спартаке»
  • © Айртон Лукас
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«Официальных предложений мне не поступало. Как и все, я читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошёл лишь год. Сейчас я всеми мыслями, сердцем и душой нахожусь в этой команде. Спокойно работаю на сборе в ОАЭ и ни на что постороннее не отвлекаюсь», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Айртон перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 23 матчах и отдал одну результативную передачу. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласен продать Айртона за €8 млн.

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