ФНС оштрафовала РУСАДА на 135 тыс. рублей

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Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф Федеральной налоговой службы (ФНС) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ФНС оштрафовала РУСАДА на 135 тыс. рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Штраф наложен на РУСАДА из-за контракта агентства с WADA. РУСАДА заключило договор с WADA на оказание консультационных услуг. Агентство перевело WADA $400 тыс. авансом. 18 мая 2017 года РУСАДА предоставило документы о том, что WADA оказало агентству услуги на $200 тыс., но до 30 июня не успело заполнить документы об оказании услуг на остаток суммы.

ФНС постановила, что РУСАДА совершило правонарушение, поскольку не вернуло в Россию $200 тыс., оштрафовав агентство на 135 тыс. рублей. РУСАДА проиграло апелляцию в арбитражном суде Москвы.

Ранее сообщалось, что Третьяк заявил, что IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS.

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