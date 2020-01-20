ФНС оштрафовала РУСАДА на 135 тыс. рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Штраф наложен на РУСАДА из-за контракта агентства с WADA. РУСАДА заключило договор с WADA на оказание консультационных услуг. Агентство перевело WADA $400 тыс. авансом. 18 мая 2017 года РУСАДА предоставило документы о том, что WADA оказало агентству услуги на $200 тыс., но до 30 июня не успело заполнить документы об оказании услуг на остаток суммы.
ФНС постановила, что РУСАДА совершило правонарушение, поскольку не вернуло в Россию $200 тыс., оштрафовав агентство на 135 тыс. рублей. РУСАДА проиграло апелляцию в арбитражном суде Москвы.
Ранее сообщалось, что Третьяк заявил, что IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS.