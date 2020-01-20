Рублёв: попадание в топ-20 — это не праздник

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал первое в карьере попадание в двадцатку лучших теннисистов мира.

«Не считаю, что это какое-то достижение, чтобы с ним нужно было поздравлять. Это же не праздник. Об этом больше говорили в прессе. Моё окружение спокойно восприняло этот результат», — цитирует Рублёва Sportbox.

В обновлённом рейтинге АТР москвич занимает 16-е место и является второй ракеткой России после Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что ряд матчей первого круга Australian Open перенесён из-за дождя.