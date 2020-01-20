Дочь Пескова заявила, что тренировалась в Чечне с девушками из ММА

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявила о том, что тренировалась в Чечне с девушками — бойцами смешанных единоборств (ММА), выступающими в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Я была в Чечне и очень люблю этот регион. Прошлым летом я ездила тренироваться в лагерь спецназа, заниматься спортом, учиться стрелять и драться. Мне это нравится, я очень люблю драться. В жизни пригодится. Плюс мне нравится это ощущение. Это был лагерь спецназа, в котором я тренировалась вместе с тремя девочками из UFC. У нас был жёсткий график: утром мы вставали, в день было по две тренировки и жёсткая диета», — цитирует Пескову Forbes.

Ранее Песков заявил, что Россия готова обсуждать с США Ливию.