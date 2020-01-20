Дочь Пескова заявила, что тренировалась в Чечне с девушками из ММА
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- РИА Новости
«Я была в Чечне и очень люблю этот регион. Прошлым летом я ездила тренироваться в лагерь спецназа, заниматься спортом, учиться стрелять и драться. Мне это нравится, я очень люблю драться. В жизни пригодится. Плюс мне нравится это ощущение. Это был лагерь спецназа, в котором я тренировалась вместе с тремя девочками из UFC. У нас был жёсткий график: утром мы вставали, в день было по две тренировки и жёсткая диета», — цитирует Пескову Forbes.
Ранее Песков заявил, что Россия готова обсуждать с США Ливию.