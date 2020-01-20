Олейник: глупая мысль, что бой Макгрегора и Серроне был куплен

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, проводивший бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246, на котором встречались бывший чемпион организации Конор Макгрегор и Дональд Серроне, считает глупостью слухи о договорном поединке ирландца с американцем.
Олейник: глупая мысль, что бой Макгрегора и Серроне был куплен
  • Reuters

«Пытаться унизить Ковбоя подобным образом могут лишь слабаки и люди, которые абсолютно ничего не понимают в единоборствах. Абсолютно не согласен. Я видел Серроне после боя, он был очень разбит. Я мог бы спорить и дальше, но не хочу даже опускаться до этого обсуждения. Я говорю конкретно про этот поединок. В жизни бывает всё что угодно. Могут договориться соотечественники или одноклубники, деньгами можно запугать на любом уровне, но то, что конкретный бой Макгрегора и Серроне был куплен — абсолютно глупая мысль», — сказал Олейник «Спорт-Экспрессу».

Бой Макгрегора и Серроне закончился через 40 секунд после его начала. Ирландец одержал победу техническим нокаутом.

Ранее американский боец Гэтжи бросил вызов Макгрегору.

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