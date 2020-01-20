Боец UFC Олейник рассказал, на каких условиях проведёт бой с Вердумом

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник ответил на вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисиу Вердума.

«Всегда говорил, что Вердум — хороший грэпплер, но он сейчас после двухгодичной дисквалификации, если не путаю. Я же три дня назад получил футболку «25 чистых допинг-проб». Тем более Фабрисиу не дрался, он был выведен из всех рейтингов. Давайте он сейчас подерётся разок, войдёт в топ-15, тогда с удовольствием выйду с ним на бой. Сам неоднократно просил встречи с Вердумом, но, думаю, после того как он проштрафился, ему надо немного попотеть. Он должен сделать это не для меня, а для себя в первую очередь», — цитирует Олейника «Спорт-Экспресс».

В последнем бою россиянин победил американца Брайана Грина. Поединок состоялся в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Олейник получили бонусы за победы на UFC 246.