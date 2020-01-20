Экс-футболист МЮ Невилл раскритиковал руководство клуба

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеведущий Гари Невилл считает, что руководство «красных дьяволов» тратит впустую деньги владельцев клуба.
Экс-футболист МЮ Невилл раскритиковал руководство клуба
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я не могу поверить, что все инвестиции, которые были вложены в команду за последние несколько лет, в итоге вылились в это на поле. Две недели назад я увидел статистику, согласно которой «Юнайтед» занимает второе место в мире по размеру заработной платы. Это непростительно. Я не могу поменять владельцев «Манчестер Юнайтед», и никто не может. Но мне тяжело понять, почему владельцы настолько доверяют этому руководству. То, что клуб должен был сделать ещё много лет назад, но так и не сделал, — назначить лучших управленцев», — заявил Невилл в собственном подкасте.

«Манчестер Юнайтед» является рекордсменом по количеству побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), однако не выигрывает турнир с 2013 года.

Ранее Кин заявил, что Сульшеру нужен ещё один год в МЮ.

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