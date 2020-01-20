Шюррле: Федун — хороший владелец клуба

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о собственнике команды — Леониде Федуне.
Шюррле: Федун — хороший владелец клуба
  • © РИА Новости

«Неформальных встреч с Леонидом Федуном с глазу на глаз не было. Президент часто заходит к нам в раздевалку. Прикольный и весёлый мужчина. Но главное — хороший владелец клуба. Он очень много делает для «Спартака». Я не так хорошо знаком с Романом Абрамовичем, чтобы их сравнивать. Очевидно одно: они оба трепетно заботятся о своих клубах», — цитирует Шюррле «Чемпионат».

Немецкий футболист перешёл в «Спартак» в 2019 году на правах аренды из дортмундской «Боруссии». С 2013 по 2015 год Шюррле выступал за лондонский «Челси», владельцем которого является Роман Абрамович.

Ранее Шюррле назвал причину спада в своей игре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить