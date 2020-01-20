Шюррле: Федун — хороший владелец клуба

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о собственнике команды — Леониде Федуне.

«Неформальных встреч с Леонидом Федуном с глазу на глаз не было. Президент часто заходит к нам в раздевалку. Прикольный и весёлый мужчина. Но главное — хороший владелец клуба. Он очень много делает для «Спартака». Я не так хорошо знаком с Романом Абрамовичем, чтобы их сравнивать. Очевидно одно: они оба трепетно заботятся о своих клубах», — цитирует Шюррле «Чемпионат».

Немецкий футболист перешёл в «Спартак» в 2019 году на правах аренды из дортмундской «Боруссии». С 2013 по 2015 год Шюррле выступал за лондонский «Челси», владельцем которого является Роман Абрамович.

Ранее Шюррле назвал причину спада в своей игре.