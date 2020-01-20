«Коламбус» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая в «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У «Рейнджерс» забрасывал Брэди Шэй. У «Коламбуса» дубль на счету Оливера Бьёркстранда.

Российские форварды команды хозяев Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также защитник гостей Владислав Гавриков не отметились результативными действиями. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 31.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.