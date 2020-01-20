Тактаров: Макгрегор говорит про проблемы с алкоголем, потому что ему сказали так делать

Короткая ссылка
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал возвращение в октагон экс-чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Думаю, что про алкоголь Макгрегор говорит, потому что ему сказали так делать. Придумал новую фишку: какой прекрасный у меня виски! Не пьёшь его — и выигрываешь. Конечно, у него были проблемы в подготовке к предыдущему бою. Ирландия — маленькая страна, достаточно сельская. Парень — хулиган с улицы, на него посыпались деньги. Он начал их считать и начал их делать. Победа над Серроне для него как первая. Он понял, как это плохо — когда на тебя сыплется ненависть. Хорошо, русский язык не понимает. Если бы ему перевели дословно, что там наши болельщики пишут, то он бы ещё быстрее форму набрал», — цитирует Тактарова «Чемпионат».

Ирландский боец нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246, который прошёл в Лас-Вегасе. Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл в титульном бою в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее американский боец Гэтжи бросил вызов Макгрегору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить