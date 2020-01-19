Зарипов заявил, что не планирует становиться депутатом в ближайшем будущем

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Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов намерен продолжать карьеру профессионального хоккеиста.
Зарипов заявил, что не планирует становиться депутатом в ближайшем будущем
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Хочу развеять все слухи о моём возможном депутатстве. Я пока хочу играть в хоккей. Пока меня в депутатах ждать не стоит, а там посмотрим. Следующий год планирую играть, но всё зависит от руководства и тренерского штаба «Ак Барса», насколько они меня хотят видеть в команде», — цитирует 38-летнего Зарипова Sport24.

Хоккеист «Ак Барса» являлся капитаном команды дивизиона Харламова на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, как прошёл день конкурсов перед Матчем звёзд КХЛ.

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