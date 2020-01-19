Устюгов выступит на этапе КМ в Оберстдорфе
- © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
- globallookpress.com
«В ближайшее время Сергей приедет на сборы перед этапом Кубка мира в Оберстдорфе и примет в нём участие, как и в последующих этапах», — цитирует РИА Новости президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Оберстдорфе 25—26 января. В настоящее время Устюгов располагается на третьей строчке в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Непряева финишировала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Нове-Место.