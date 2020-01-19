Устюгов выступит на этапе КМ в Оберстдорфе

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Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе, несмотря на рождение дочери.
Устюгов выступит на этапе КМ в Оберстдорфе
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«В ближайшее время Сергей приедет на сборы перед этапом Кубка мира в Оберстдорфе и примет в нём участие, как и в последующих этапах», — цитирует РИА Новости президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Оберстдорфе 25—26 января. В настоящее время Устюгов располагается на третьей строчке в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Непряева финишировала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Нове-Место.

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