Российские фристайлисты стали призёрами юношеских ОИ в ски-кроссе

Россияне Владислава Балюкина, Артём Бажин и Андрей Горбачёв заняли призовые места в соревнованиях по ски-кроссу на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

© Рамиль Ситдиков

РИА Новости

В женском финале Балюкина финишировала третьей, уступив победившей швейцарке Мари Каролин Кристе 0,81 секунды и 0,49 секунды — ставшей второй чешке Диане Холенской. Россиянка Мария Ерофеева не сумела финишировать. В мужском финале Бажин и Горбачёв, занявшие второе и третье места, проиграли ставшему первым шведу Эрику Вальбергу 0,21 и 1,69 секунды соответственно. Четвёртым стал австриец Маркус Планк. Ранее сообщалось, что скелетонистка Цыганова завоевала золото юношеской Олимпиады.