Биатлонист Елисеев недоволен своим результатом в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

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Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Биатлонист Елисеев недоволен своим результатом в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Graban
  • globallookpress.com

«Ни разу не устраивает мой результат. Попытался начать спокойнее, из-за этого не вошёл в гонку. Зато последний круг был лучше. Из-за того что медленно начал, настрой получился не таким агрессивным», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

По итогам пасьюта 26-летний россиянин, стартовавший 17-м, допустил четыре промаха  и занял 23-е место с отставанием от победителя в 1 минуту 8,7 секунды.

Ранее сообщалось, что Логинов отказался комментировать слова тренера о своей подготовке.

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