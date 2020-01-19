Тренер сборной России объяснил спад результатов Логинова

Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о причинах низких результатов лидера национальной команды Александра Логинова.

«Не скажу, что проблема локтя стоит так серьёзно. Мы получили от аналитического отдела информацию по спринтам, которые берём за основу: отставание Логинова от топ-6 лидеров выросло по отношению к прошлому сезону. В прошлом сезоне он и сам часто был в этих топ-6. С 22 сентября Логинов провёл дома почти месяц, пропустив ключевой сбор в Рамзау — по семейным обстоятельствам. Не думаю, что он сделал тот объём работы, который позволял бы ему теперь иметь хороший потенциал для реализации», — приводит слова Белозёрова Sports.ru.

Он отметил, что октябрь является базовым месяцем для успешной подготовки к предстоящему сезону.

«Лучше бы спортсмен не тренировался июнь. Но октябрь… Если хочешь заходить в сезон с хорошей базовой подготовкой, октябрь нужен. У тех же норвежцев тренировочные объёмы говорят то же самое: октябрь у всех очень-очень плодотворен. Саня — очень ответственный парень. Он рискнул важным сбором, потому что семья важнее, это я понимаю. Я знаю, как это бывает: жена не спит, ты не спишь — на следующий день не идёшь на тренировку, потому что не выспался», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне лучшим результатом Логинова в личных гонках стало второе место в пасьюте, и третье — в спринте на этапе в австрийском Хохфильцене. В остальных личных гонках он не поднимался на подиум.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Франции победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.