СМИ: Месси порекомендовал «Барселоне» купить Агуэро
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Как сообщает Mirror, по мнению Месси, которое он озвучил новому наставнику блауграны, Агуэро станет отличной заменой для получившему травму и выбывшему на длительный срок Луису Суаресу.
31-летний Агуэро играет за «Манчестер Сити» с 2011 года. В общей сложности он провёл 360 матчей за английский клуб, и в которых записал в свой актив 251 гол и 72 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров.