СМИ: Месси порекомендовал «Барселоне» купить Агуэро

Короткая ссылка
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси предложил новому тренеру команды Кике Сетьену задуматься над возможным приобретением своего соотечественника, нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
СМИ: Месси порекомендовал «Барселоне» купить Агуэро
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает Mirror, по мнению Месси, которое он озвучил новому наставнику блауграны, Агуэро станет отличной заменой для получившему травму и выбывшему на длительный срок Луису Суаресу.

31-летний Агуэро играет за «Манчестер Сити» с 2011 года. В общей сложности он провёл 360 матчей за английский клуб, и в которых записал в свой актив 251 гол и 72 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить