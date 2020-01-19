СМИ: Месси порекомендовал «Барселоне» купить Агуэро

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси предложил новому тренеру команды Кике Сетьену задуматься над возможным приобретением своего соотечественника, нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Как сообщает Mirror, по мнению Месси, которое он озвучил новому наставнику блауграны, Агуэро станет отличной заменой для получившему травму и выбывшему на длительный срок Луису Суаресу.

31-летний Агуэро играет за «Манчестер Сити» с 2011 года. В общей сложности он провёл 360 матчей за английский клуб, и в которых записал в свой актив 251 гол и 72 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров.