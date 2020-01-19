Макгрегор заявил, что его реванш с Мейвезером точно состоится
- Reuters
«Наши команды всегда на связи, постоянно идут какие-то дискуссии насчёт нашего поединка. Всем понятно, что Флойд далеко не на пенсии. Этот реванш по-любому произойдёт», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 246.
Первый поединок между ними состоялся в августе 2017 года. Тогда победу в бою по правилам бокса одержал Мейвезер.
19 января Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него 22-й в MMA при четырёх поражениях.
Ранее экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко выразил мнение, что Серроне показал себя безвольным в бою с Макгрегором.