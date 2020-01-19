Шлеменко считает, что Серроне показал себя безвольным в бою с Макгрегором

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Шлеменко считает, что Серроне показал себя безвольным в бою с Макгрегором
  • Reuters

«Это больше спектакль, чем поединок? Если честно, да. Хотя в боях часто так бывает. Но в большей степени отбывал номер и играл роль Серроне. Нежелание драться было налицо», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».

Он также отметил, что Серроне выглядел подавленным уже на пресс-конференции перед боем.  

«Я не говорю, что бой — договорной, но то, что Серроне дрался без воли и без характера, никто со мной спорить не будет. Он просто вышел, чтобы забрать чек на круглую сумму и уйти», — добавил Шлеменко.

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. Серроне же потерпел 14-е поражение в MMA.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова назвал условия реванша своего сына с Макгрегором.

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