Глава UFC заявил, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым точно не пройдёт в Москве

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что реванш ирландца Конора Макгрегора с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым точно не состоится в Москве.
Глава UFC заявил, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым точно не пройдёт в Москве
  • Reuters

«В Москве точно не пройдёт бой Конора с Хабибом. На это очень много причин. Места, где мы можем это сделать, — это Великобритания, либо Нью-Йорк, либо Вегас», — сказал Уайт на пресс-конференции. 

По его словам, лучшим местом для реванша является Лас-Вегас, но Нурмагомедов вряд ли согласится драться там.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина.

Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. 

Следующий бой Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор выглядел невероятно в бою с Серроне.

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