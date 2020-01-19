Глава UFC заявил, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым точно не пройдёт в Москве

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что реванш ирландца Конора Макгрегора с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым точно не состоится в Москве.

«В Москве точно не пройдёт бой Конора с Хабибом. На это очень много причин. Места, где мы можем это сделать, — это Великобритания, либо Нью-Йорк, либо Вегас», — сказал Уайт на пресс-конференции.

По его словам, лучшим местом для реванша является Лас-Вегас, но Нурмагомедов вряд ли согласится драться там.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина.

Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Следующий бой Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор выглядел невероятно в бою с Серроне.