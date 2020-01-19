Баскетболист Джеймс отреагировал на победу Макгрегора над Серроне

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победу ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

«С возвращением, чемпион!» — написал Леброн Джеймс в Twitter.

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее Макгрегор заявил, что он близок к пику своей формы.