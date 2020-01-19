Макгрегор: я близок к пику своей формы
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«Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому», — сказал ирландский спортсмен после боя.
Он также признался, что ему понравилось драться в полусреднем весе.
«Я себя отлично чувствую в этой категории, но это не значит, что я не смогу снова спуститься в лёгкую весовую категорию», — добавил Макгрегор.
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.
Ранее было опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246.