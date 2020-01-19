Макгрегор: я близок к пику своей формы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор оценил свою физическую форму после победы над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

«Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому», — сказал ирландский спортсмен после боя.

Он также признался, что ему понравилось драться в полусреднем весе.

«Я себя отлично чувствую в этой категории, но это не значит, что я не смогу снова спуститься в лёгкую весовую категорию», — добавил Макгрегор.

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее было опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246.