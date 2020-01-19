«Лейкерс» нанёс «Хьюстону» третье поражение подряд в НБА, Джеймс набрал 31 очко

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счётом 124:115 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук, набравший 35 очков. Его партнёр по команде Джеймс Харден записал в свой актив 34 очка.

В составе «Лос-Анджелеса» дабл-дабл из 31 очка и 12 передач оформил Леброн Джеймс.

Для «Хьюстона» это поражение стало третьим подряд.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Хьюстон» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее трипл-дабл Луки Дончича помог «Даллас Маверикс» обыграть «Сакраменто Кингз» в НБА.