Макгрегор заявил, что сотворил историю, нокаутировав Серроне

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился эмоциями после победы над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Макгрегор заявил, что сотворил историю, нокаутировав Серроне
  • Reuters

«Я вернулся, очень здорово вернуться. Рад сотворить историю, так как я человек, совершивший нокауты в первом раунде в трёх дивизионах. Спасибо моей команде и болельщикам, вы были потрясающими», — сказал Макгрегор после поединка. 

Он также признался, что до сих пор не верит случившемуся, и заявил, что намерен отпраздновать победу.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246.

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