Макгрегор заявил, что сотворил историю, нокаутировав Серроне
- Reuters
«Я вернулся, очень здорово вернуться. Рад сотворить историю, так как я человек, совершивший нокауты в первом раунде в трёх дивизионах. Спасибо моей команде и болельщикам, вы были потрясающими», — сказал Макгрегор после поединка.
Он также признался, что до сих пор не верит случившемуся, и заявил, что намерен отпраздновать победу.
Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.
Ранее Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246.