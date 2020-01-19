Экс-чемпион UFC Вердум вызвал на бой российского бойца Олейника

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум бросил вызов россиянину Алексею Олейнику, отреагировав на его победу над американцем Морисом Грином на турнире в Лас-Вегасе.
Экс-чемпион UFC Вердум вызвал на бой российского бойца Олейника
  • Reuters

«Поздравляю Алексея со всем моим уважением к нему. Однако я думаю, что моё джиу-джитсу лучше, так что давай потанцуем. Ты можешь быть специальным гостем для моего возвращения в UFC», — написал Вердум в своём Twitter.

На счету Вердума 23 победы в MMA при восьми поражениях и одной ничьей. Последний раз он выходил в октагон в марте 2018 года, уступив нокаутом россиянину Александру Волкову. Для 42-летнего Олейника победа над Грином стала 58-й за карьеру при 13 поражениях и одной ничьей. 

Ранее Олейник одолел Грина болевым приёмом на UFC 246.

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