Экс-чемпион UFC Вердум вызвал на бой российского бойца Олейника

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум бросил вызов россиянину Алексею Олейнику, отреагировав на его победу над американцем Морисом Грином на турнире в Лас-Вегасе.

«Поздравляю Алексея со всем моим уважением к нему. Однако я думаю, что моё джиу-джитсу лучше, так что давай потанцуем. Ты можешь быть специальным гостем для моего возвращения в UFC», — написал Вердум в своём Twitter.

На счету Вердума 23 победы в MMA при восьми поражениях и одной ничьей. Последний раз он выходил в октагон в марте 2018 года, уступив нокаутом россиянину Александру Волкову. Для 42-летнего Олейника победа над Грином стала 58-й за карьеру при 13 поражениях и одной ничьей.

Ранее Олейник одолел Грина болевым приёмом на UFC 246.