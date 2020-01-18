Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
  • Reuters

Значительный вклад в успех «столичных» внёс их капитан Александр Овечкин, который отличился в середине первого (1:0), в начале (3:4) и в конце третьего (6:4) периодов. Россиянин довёл общее число своих голов в НХЛ до 692, обогнав по этому показателю канадца Марио Лемье и выйдя на единоличное десятое место в истории лиги. За шесть минут до конца третьей 20-минутки «Вашингтон» уступал со счётом 3:4, однако затем забросил три шайбы за пять минут. Совершить камбэк Овечкину помогли Том Уилсон, которому ассистировал Дмитрий Орлов, и Якуб Врана. Еще один гол за гостей в активе Карла Хагелина.

У «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Джордан Эберле и Девон Тэйвз, сделавшие результат 4:1 к концу первого периода.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в сезоне забросил минимум две шайбы в трёх матчах подряд.

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