Шахматисты Дубов и Витюгов потерпели поражения в Вейк-ан-Зее

На шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее состоялись партии седьмого тура.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов чёрными фигурами потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны. Его соотечественник Никита Витюгов белым цветом уступил представителю Нидерландов Йордену ван Форесту. Еще один россиянин Владислав Артемьев разошёлся миром с американцем Уэсли Со. В общем зачёте лидирует с пятью набранными очками Алиреза Фируджа, выступающий под флагом FIDE. У Дубова и Артемьева по 3,5 балла, у Витюгова — 2,5.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за шахматную корону.