Шахматисты Дубов и Витюгов потерпели поражения в Вейк-ан-Зее

Короткая ссылка
На шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее состоялись партии седьмого тура.
Шахматисты Дубов и Витюгов потерпели поражения в Вейк-ан-Зее
  • Reuters

Российский гроссмейстер Даниил Дубов чёрными фигурами потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны. Его соотечественник Никита Витюгов белым цветом уступил представителю Нидерландов Йордену ван Форесту. Еще один россиянин Владислав Артемьев разошёлся миром с американцем Уэсли Со. В общем зачёте лидирует с пятью набранными очками Алиреза Фируджа, выступающий под флагом FIDE. У Дубова и Артемьева по 3,5 балла, у Витюгова — 2,5.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за шахматную корону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить