Хоккеист Дитц рассказал о выступлении в образе Пушкина на Матче звёзд КХЛ

Казахстанский защитник канадского происхождения Даррен Дитц, выступающий за «Барыс» из Нур-Султана, поделился впечатлениями от конкурсов на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В этом году конкурсы были немного сложнее, чем в прошлом. К тому же практически без разминки, так что было непросто. Жаль, что не удалось победить, но главный день все равно завтрашний — будет игра. Надеюсь, сможем показать себя лучше, чем сегодня. Я ставлю на нас!» — сказал Дитц в интервью RT.

Кроме того, он высказался о своём выступлении в образе А.С. Пушкина. Напомним, что игрок с некоторыми изменениями прочитал стихотворение «Зимнее утро» на прошедшем мастер-шоу КХЛ.

«Даже не мечтал, что буду выступать перед публикой на Матче звёзд со стихами на русском языке. Честно говоря, мне помогли выбрать поэта и стихотворение, я мало знаю о Пушкине. Но было очень интересно, это ведь очень известный российский поэт! Было здорово примерить и костюм. А ещё я продолжаю учить русский — вот уже два года, каждый день, надеюсь, мой уровень улучшается. Самое сложное слово? «Окунитесь». Я такого не знал», — заявил Дитц.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин выставит на аукцион щитки, в которых сыграет в Матче звёзд КХЛ.