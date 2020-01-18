«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ
  • © Andrew Yates via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 2:2.

Гости вышли вперёд на 39-й минуте благодаря голу Дженка Тосуна. В конце игры в составе «Сити» Серхио Агуэро оформил дубль на 82-й и 87-й минутах, а на 90-й минуте его одноклубник Фернандиньо отправил мяч в собственные ворота. 

«Манчестер Сити» набрал 48 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» находится на девятой строчке (30).

Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» в 23-м туре АПЛ.

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