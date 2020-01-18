КХЛ на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала молодёжного чемпионата мира 2020 года.

Организаторы матча разместили камеру на льду в виде специального арбитра.

Напомним, что в третьем периоде финала МЧМ-2020 между Россией и Канадой игрок «кленовых листьев» выбросил шайбу за пределы площадки, но не был удалён, так как попал шайбой в камеру TSN.

Ранее сообщалось, что дивизион Тарасова победил в конкурсе «Круг на скорость» в Матче звёзд КХЛ.