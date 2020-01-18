КХЛ на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала молодёжного чемпионата мира 2020 года.
КХЛ на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ
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Организаторы матча разместили камеру на льду в виде специального арбитра.

Напомним, что в третьем периоде финала МЧМ-2020 между Россией и Канадой игрок «кленовых листьев» выбросил шайбу за пределы площадки, но не был удалён, так как попал шайбой в камеру TSN.

Ранее сообщалось, что дивизион Тарасова победил в конкурсе «Круг на скорость» в Матче звёзд КХЛ.

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