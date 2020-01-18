КХЛ на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ
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Организаторы матча разместили камеру на льду в виде специального арбитра.
Напомним, что в третьем периоде финала МЧМ-2020 между Россией и Канадой игрок «кленовых листьев» выбросил шайбу за пределы площадки, но не был удалён, так как попал шайбой в камеру TSN.
Ранее сообщалось, что дивизион Тарасова победил в конкурсе «Круг на скорость» в Матче звёзд КХЛ.
Welcome to #KHLAllStar, ref. pic.twitter.com/nMS4ZtGT0A— KHL (@khl_eng) January 18, 2020