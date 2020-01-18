«Оренбург» летом намерен увеличить вместимость домашнего стадиона до 10 тыс. зрителей

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Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил о намерении увеличить вместимость домашнего стадиона команды до 10 тыс. зрителей по окончании нынешнего сезона.
«Оренбург» летом намерен увеличить вместимость домашнего стадиона до 10 тыс. зрителей
  • © fcorenburg.ru

«Мы планируем начать реконструкцию стадиона, как только закончится сезон. Наверное, в середине мая уже приступим к ней. Стоит задача увеличить вместимость до 10 тыс. мест», — цитирует Кияева ТАСС.

По его словам, реконструкция не должна занять много времени, также функционер подчеркнул, что стадион будет соответствовать регламенту.

На данный момент стадион «Газовик» вмещает 7520 человек. Перед началом сезона «Оренбургу» были предъявлены претензии со стороны РФС и РПЛ по поводу вместимости арены, но позже клубу всё-таки разрешили выступать на стадионе в виде исключения. 

Ранее сообщалось, что «Оренбург» подписал футболиста сборной Казахстана.

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