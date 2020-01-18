Большунов победил в гонке на 15 км в рамках этапа КМ в Ново-Место

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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на 15 км, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира в Ново-Место.
Большунов победил в гонке на 15 км в рамках этапа КМ в Ново-Место
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Большунов преодолел дистанцию за 33:45. Вторым стал представитель Финляндии Ийво Нисканен. Третье место у Шура Рёте, опередившего в борьбе за бронзу россиянина Андрея Мельниченко.

Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира, опережая Йоханнеса Клебо и соотечественника Сергея Устюгова. Двое последних лыжников пропускают этап в Ново-Место.

Ранее сообщалось, что Непряева финишировала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Ново-Место.

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