Большунов победил в гонке на 15 км в рамках этапа КМ в Ново-Место
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- РИА Новости
Большунов преодолел дистанцию за 33:45. Вторым стал представитель Финляндии Ийво Нисканен. Третье место у Шура Рёте, опередившего в борьбе за бронзу россиянина Андрея Мельниченко.
Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира, опережая Йоханнеса Клебо и соотечественника Сергея Устюгова. Двое последних лыжников пропускают этап в Ново-Место.
Ранее сообщалось, что Непряева финишировала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Ново-Место.