Большунов победил в гонке на 15 км в рамках этапа КМ в Ново-Место

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на 15 км, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира в Ново-Место.

Большунов преодолел дистанцию за 33:45. Вторым стал представитель Финляндии Ийво Нисканен. Третье место у Шура Рёте, опередившего в борьбе за бронзу россиянина Андрея Мельниченко.

Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира, опережая Йоханнеса Клебо и соотечественника Сергея Устюгова. Двое последних лыжников пропускают этап в Ново-Место.

Ранее сообщалось, что Непряева финишировала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Ново-Место.