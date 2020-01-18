Рублёв заявил, что у него хватит сил на Australian Open

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После побед на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате Австралии, который запланирован на 20 января.
Рублёв заявил, что у него хватит сил на Australian Open
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Вообще ничего не жду от Australian Open, не ожидаю и не загадываю. Моя единственная цель — это выйти на матч первого круга и бороться до последнего, показать хорошее поведение на корте. А дальше уже как сложится. Сейчас я уставший, но есть два дня, чтобы восстановиться. Потому сил хватит», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублёв сыграет с местным теннисистом Кристофером О’Коннеллом. Матч состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что Рублёв на следующей неделе станет второй ракеткой России.

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