Рублёв заявил, что у него хватит сил на Australian Open

После побед на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате Австралии, который запланирован на 20 января.

«Вообще ничего не жду от Australian Open, не ожидаю и не загадываю. Моя единственная цель — это выйти на матч первого круга и бороться до последнего, показать хорошее поведение на корте. А дальше уже как сложится. Сейчас я уставший, но есть два дня, чтобы восстановиться. Потому сил хватит», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублёв сыграет с местным теннисистом Кристофером О’Коннеллом. Матч состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что Рублёв на следующей неделе станет второй ракеткой России.