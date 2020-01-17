Рублёв признался, что не ожидал попадания в финалы двух подряд турниров ATP

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в австралийской Аделаиде, который стал для него вторым финалом подряд в соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Рублёв признался, что не ожидал попадания в финалы двух подряд турниров ATP
  • © Manu Reino/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не ожидал, что дойду до финала на двух турнирах подряд. Не думал, что так хорошо начну сезон, посмотрим, что будет дальше. Самое главное — продолжать двигаться вперёд, работать и совершенствоваться», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

В настоящее время россиянин занимает 18-е место в рейтинге АТР. В финале турнира в Аделаиде Рублёв сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом.

Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в финал турнира ATP в Аделаиде.

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