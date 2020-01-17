Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
- РИА Новости
Слуцкий в Instagram опубликовал пост, в котором поделился фотографиями известных российских футболистов и людей, которые на них похожи.
«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки», — написал комментарий Дзюба. Кокорин, в свою очередь, поинтересовался у пребывающего на сборах с «Рубином» Дмитрия Тарасова, насколько скучно ему в расположении казанского клуба.
Ранее гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал расширение РПЛ.