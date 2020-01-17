Карякин назвал неплохим результатом второе место на «Дакаре»

Российский гонщик Сергей Карякин поделился впечатлениями от завоевания второго места в классе мотовездеходов на ралли-рейде «Дакар» в Саудовской Аравии.

«Иногда мы смотрелись неровно, в каких-то моментах нам не везло. Но я всё равно считаю, что второе место — это неплохой результат. Нам понравилась гонка, понравился маршрут — всё было не так, как в Перу, где ты постоянно едешь только по песку, а это скучно», — приводит слова Карякина пресс-служба «Дакара».

Он также выразил надежду на то, что в следующем году организаторы подготовят для участников большее количество пилотажных отрезков дистанции, а не просто прямых участков.

«Но «Дакар» — всё равно лучшее место в мире. В следующем году нам нужно будет прибавить и улучшить машину. Я доволен и командой, и своим штурманом», — добавил россиянин.

Карякин в паре со своим штурманом Антоном Власюком занял второе место на «Дакаре» 2020 года. Для 28-летнего россиянина это первый «Дакар», на котором он выступал в классе мотовездеходов. В предыдущие годы он выступал в зачёте квадроциклов и в 2017 году стал победителем престижного ралли-рейда.

Ранее Андрей Каргинов прокомментировал свою победу в зачёте грузовиков на «Дакаре» 2020 года.