Каргинов: было важно подтвердить первенство «КамАЗ-мастер» в зачёте грузовиков

Российский гонщик команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал свою победу в зачёте грузовиков на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде «Дакар» 2020 года.

«Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами. Для нас было важно подтвердить первенство «КамАЗ-мастер» в грузовом зачёте «Дакара» и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе», — приводит слова Каргинова пресс-служба команды.

Для 42-летнего гонщика и его экипажа это вторая победа на «Дакаре». Впервые Каргинов выиграл престижный ралли-рейд в 2014 году.

Ранее Владимир Чагин отметил высокий уровень конкуренции на «Дакаре» 2020 года.