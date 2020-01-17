«Рейнджерс» победил «Айлендерс» благодаря 38 сейвам Георгиева и передаче Панарина
- Reuters
Встреча, прошедшая на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Рейнжерс» принесли шайбы Мики Зибанежада, Тони Деанджело и Криса Крайдера. Артемий Панарин записал в свой актив голевую передачу. Голкипер Александр Георгиев отразил 38 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» ответил голами Джоша Бейли и Энтони Бовиллье.
Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Миннесоте» в НХЛ, несмотря на дубль Кучерова.