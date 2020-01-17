«Рейнджерс» победил «Айлендерс» благодаря 38 сейвам Георгиева и передаче Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» победил «Айлендерс» благодаря 38 сейвам Георгиева и передаче Панарина
  • Reuters

Встреча, прошедшая на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Рейнжерс» принесли шайбы Мики Зибанежада, Тони Деанджело и Криса Крайдера. Артемий Панарин записал в свой актив голевую передачу. Голкипер Александр Георгиев отразил 38 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» ответил голами Джоша Бейли и Энтони Бовиллье.

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Миннесоте» в НХЛ, несмотря на дубль Кучерова.

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